Уряд вніс зміни до перспективного плану Волинської області
Перспективний план доповнено Жидичинською, Дубівською Колодяжненською, Вишнівською, Забродівською громадами.
21 червня Кабінет Міністрів своїм розпорядженням вніс зміни до перспективного плану формування територій громад Волинської області.
Зокрема, перспективний план доповнено Жидичинською, Дубівською Колодяжненською, Вишнівською, Забродівською громадами.
Крім того, уточнено склад Заболоттівської, Зимнівської, Голобської, Городищенської, Княгининівської, Литовезької, Павлівської, Підгайцівської, Поромівської, Прилісненської, Самарівської, Турійської громад.
Нагадаємо, у Волинській області вже створено 20 об’єднаних громад.