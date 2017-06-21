На Волині судитимуть шахрая, який ошукав на 30 тисяч доларів суддю районного суду

Прокуратурою Волинської області за дорученням Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно столичного шахрая, який, заледве звільнившись із місць позбавлення волі, у серпні 2016 року шляхом обману заволодів грошовими коштами судді Голосіївського районного суду міста Києва в сумі 30 000 доларів США.

Гроші шахрай узяв під приводом передачі коштів у якості неправомірної вигоди членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів та народним депутатам України за позитивне вирішення питання про обрання потерпілого на посаду судді безстроково.

Обвинувальний акт про вчинення чоловіком шахрайства та підбурення до замаху на надання неправомірної вигоди особам, що займають особливо відповідальне становище, (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України) скеровано до суду.

Обвинуваченому, який був раніше неодноразово судимим за шахрайство, обрано запобіжний захід. Далі – слово за судом.