У Луцьку та Ковелі стартував новий набір до лав Патрульної поліції

Сьогодні у Луцьку відбувся прес-брифінг на тему старту нового набору до лав Патрульної поліції.

Участь у заході взяли: начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига, начальник УПП у м. Луцьку Олександр Вовченко, заступник начальника УПП, голова поліцейської комісії Роман Буховець, командир батальйону УПП Андрій Раковець, начальник сектору кадрового забезпечення УПП Роман Морозовський.

У містах Луцьку та Ковелі відкрито 181 вакансію інспектора Патрульної поліції.

Загалом, по Україні відкрито більше 2300 вакансій у 16 містах.

Начальник УПП у м. Луцьку Олександр Вовченко: «Сьогодні справді важлива подія. Адже новий набір – те, чого ми потребуємо вже давно по всіх містах. Сьогодні стартує подання он-лайн анкет на сайті www.patrol.police.gov.ua тривалістю попередньо 20 днів, тому всі, хто має бажання, може подавати анкети.

Служба у нас нелегка, але достойна. Патрульний поліцейський – це найперша і найвідповідальніша ланка на службі в поліції. Інспектор Патрульної поліції повинен знати і вміти все, починаючи від знань правил дорожнього руху і закінчуючи бездоганним дотриманням тактики під час затримання злочинця.

Одразу хочу попередити, що можуть поширюватись різні чутки та легенди про можливі корупційні впливи під час набору.

Але якщо я чи мої працівники виявлятимемо факти певних впливів, грошей чи подарунків за те, щоб ті чи інші люди проходили в Патрульну поліцію, ми робитимемо максимум для того, аби притягнути таких осіб до відповідальності. Якщо ж комусь буде відомо про такі факти, просимо одразу інформувати, ми негайно реагуватимемо. Від тих людей, які зараз прийдуть на службу в поліцію, залежатиме наша з вами безпека».

Начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига: «Наразі нам справді недостатньо тих патрульних поліцейських, які є, щоб у повній мірі забезпечувати охорону публічної безпеки. Позитивно, що в Ковелі - місті, яке знаходиться на перетині міжнародних трас, також працюватиме Патрульна поліція.

Патрульні поліцейські завжди знаходяться на передовій, вони перші прибувають на місце правопорушення, забезпечують охорону порядку, встановлюють очевидців, з’ясовують обставини. З цим луцькі патрульні справляються на належному рівні, вже мають за плечима значний досвід роботи, постійно вдосконалюються. Ті, хто професійно проявляє себе на службі в Патрульній поліції, має змогу переходити в інші підрозділи поліції, але найперша ланка – це саме Патрульна поліція. Вже є чимало прикладів, коли патрульні проявили хороші здібності і в боротьбі з наркозлочинністю, і в карному розшуку, і в охороні публічної безпеки. Головне, що вони працюють за власними переконаннями, з новими підходами й новою силою та мають високу мотивацію. Тому кандидати мають налаштуватись на клопітку працю, яка вимагатиме певного рівня знань й витримки, але разом з тим це – служіння суспільству».

Заступник начальника УПП у м. Луцьку Роман Буховець: «Як голова поліцейської комісії з відбору патрульних поліцейських наголошую, що робота нашої комісії відбуватиметься прозоро та відкрито.

Ми запрошуємо людей, які, не зважаючи ні на що, хочуть змінювати країну на краще. Я також працював безпосередньо інспектором, тому можу адекватно оцінювати рівень і навички кандидатів, а також робити певні прогнози.

Наголошую, що відбір здійснюватиметься виключно на засадах прозорості, адже ми всі зацікавлені, щоб на службу прийшли найкращі».

Командир батальйону УПП у м. Луцьку Андрій Раковець: «У першу чергу, кандидат на службу в Патрульну поліцію повинен бути вмотивованим. Це нелегка робота, працювати потрібно буде в різних умовах: і на дорозі, і в дворах, і з неадекватними людьми. Тому потрібно оцінювати свої можливості.

Разом з тим, це робота в команді, в дружньому колективі, де є можливість вдосконалювати фізичну підготовку, здобувати профільну вищу освіту, а найголовніше – допомагати людям. Подавайте анкети, пробуйте свої сили, ми з кожним будемо спілкуватись».

Начальник сектору кадрового забезпечення УПП у м. Луцьку Роман Морозовський: «Вимоги до патрульних поліцейських прописані в Законі України «Про Національну поліцію». Інспектор Патрульної поліції – це громадянин України, який вільно володіє українською мовою, віком від 21 до 35 років, має повну загальну або вищу освіту, наявне посвідчення водія категорії В або можливість кандидата отримати його до початку навчання, готовність до служби в будь-якому місті України тощо. Заробітна плата становить від 8 тисяч гривень, щорічна оплачувана відпустка від 30 днів, можливість навчання й кар’єрного зростання. Перед тим, як одягнути форму, потрібно: подати заявку на участь у конкурсі, пройти тестування, медичне обстеження, далі йдуть перевірка рівня фізичної підготовки та співбесіда з поліцейською комісією. Діяльність поліцейського будується на семи головних принципах: верховенство права, дотримання прав і свобод людини, законність, відкритість та прозорість, політична нейтральність, взаємодія з населенням, безперервність».

Увага! Он-лайн анкета вже доступна в розділі «Заповнити анкету» за посиланням: http://patrol.police.gov.ua/jobs/

Відеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=Sbn_HZxl6ms

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