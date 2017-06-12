У Луцьку на плановий ремонт зупинили 5 котелень

Кожного року у літній період почергово проводиться відключення гарячого постачання, щоб належним чином підготувати мережі та котельні до нового опалювального сезону.

Це зроблено відповідно до ст. 42, п. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, у зв’язку з необхідністю проведення у 2017 році профілактичного ремонту теплових мереж. інформує сайт Луцької міськради.

Від сьогодні закрилися на плановий ремонт котельні на Потапова, 10; 8 березня, 3; Вавилова, 6; Задворецька, 13 та дахова, що у будинку по Дубнівській, 15.

Від завтра зупиняється котельня на Кравчука, 11-в.

Роботи триватимуть до 26 червня включно.