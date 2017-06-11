На Волині прикордонники виявили «Мерседес» із тютюновими тайниками

Так, у пункт пропуску «Доманове», що на українсько-білоруській ділянці кордону, прибув транспортний засіб «Мерседес», під керуванням громадянина України. Під час перевірочних заходів автівку було виведено із загального потоку та направлено на проходження поглибленого огляду. Як результат, спільна прикордонно-митна оглядова група виявила спеціально облаштовані тайники в конструктивних особливостях автомобіля. Сховки були обладнанні в днищі та задніх сидіннях автівки. Загалом з них вилучили 1150 пачок сигарет «Фест» без української акцизної марки на суму майже 19 тисяч гривень.

Крім того «горе підприємець» втратив транспортний засіб, який оцінено у понад 146 тисяч гривен.