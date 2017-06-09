У суботу в Луцьку пройде “Князівський бенкет”

У суботу, 10 червня, у Луцьку відбуватиметься фестиваль середньовічного духу “Князівський бенкет”. Так, з 17.00 до 18.00, у зв’язку з проходження урочистої ходи, буде тимчасово призупинено рух транспорту на відрізку - вул. Ковельська – вул. Данила Галицького.

Основні заходи фестивалю відбуватимуться у старому місті, а тому з 17.00 до 22.00 буде обмежено рух наступними вулицями:

- перехрестя вулиць Плитниці та Замкової;

- перехрестя вулиць Данила Галицького та Кафедральної;

- перехрестя вулиць Кафедральної та Братковського.

Також з 17.00 до 22.00 необхідно звільнити від автомобілів територію Замкової площі під час проходження урочистої ходи за маршрутом: Театральний майдан – вул. Лесі Українки – майдан Братський міст – вул. Братковського – вул. Кафедральна.