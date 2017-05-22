Ігор Палиця: За зміною програми 1С можуть стояти лобісти

Програмне забезпечення, яке використовує 80% бізнесу, віднедавна - «поза законом». Раніше спроби перевести бухгалтерію на інший програмний продукт були, проте вони були неофіційними і проводилися за «відкати». Не виключено, що за забороною використання 1С стоять люди, які лобіюють власні інтереси.

Про це заявив голова Волинської обласної ради, член президії політради УКРОПу Ігор Палиця під час зустрічі лідерів УКРОПу з керівництвом обласних партійних організацій усієї України 19 травня.

Палиця зауважив: заборона використання 1С доволі підозріла, якщо брати до уваги спроби її замінити на інший аналог.

«Заборонили програму 1С. А нею користується 80% бізнесу, бо немає іншої недорогої і зрозумілої для бухгалтерів програми. Замість неї радять використовувати SAP. Хто за цим стоїть – невідомо. Але коли я керував «Укрнафтою», мені пропонували заплатити 8 мільйонів доларів за SAP. Тоді ж НАК «Нафтогаз» заплатив 20 мільйонів доларів і ще 20% комусь в кишеню. І я не здивуюся, що хтось в нас прийняв рішення заборонити 1С, щоб усі «сіли» на SAP», - пояснив він.

Нагадаємо, 6 травня Президент України Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти російських компаній. Серед них – соцмережі ВКонтакті, Однокласники, компанії Яндекс, 1С, Dr. Web, Kasperskiy.

Російська компанія «1С» спеціалізується на дистрибуції, підтримці і розробці комп'ютерних програм і баз даних ділового та домашнього призначення. Саме її продукцію використовують більшість підприємств для подання податкової звітності. Представники компанії кажуть, що заборона використання продукції не буде стосуватись приватного бізнесу, а лише державних і бюджетних установ.

Сервіс, яким вони будуть користуватися, буде обраний на основі тендера. Держпідприємства змінять систему 1С на альтернативну протягом року.

У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини в ДФС у Волинській області підтвердили цю інформацію та зазначили, що поки чекають додаткового розпорядження про те, на що замінити російський 1С. Хоча сама структура це ПЗ не використовує.