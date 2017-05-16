Волинянам представлять вишивки за зразками колекцій Олени Пчілки та Ольги Косач

17 травня о 16.00 у конференц-залі Волинського краєзнавчого музею відбудеться презентація проекту, започаткованого спільно з луцьким підприємством «Едельвіка», під назвою «Вишивана краса від Косачів: присвячено Волинському краєві». Творча акція, котра об’єднала довкола себе наукових співробітників та художників-модельєрів, є подарунком місту з нагоди Міжнародного дня музеїв і Всесвітнього дня вишиванки. Її головна мета – побачити дивосвіт давнього волинського вишиваного орнаменту очима сучасних майстрів, творців відомих колекцій українського етно-одягу.

Поштовхом до реалізації ідеї стали дві збірки українських узорів, видані за ініціативи Волинського краєзнавчого музею, а саме: «Український народний орнамент: вишивки, тканини, писанки. Зібрала Олена Пчілка. Репринтне відтворення першого видання, Київ, 1876.» (2010 р.) та «Українські народні узори. Зібрала Ольга Косач-Кривинюк. Випуск ІІ зі змінами й доповненнями» (2009 р.). Обидва ці видання є результатом плідної дослідницької праці видатних волинських музейників Віри Комзюк і Наталії Пушкар, почесних гостей нашого свята, котрі особисто поділяться з присутніми найбільш цікавими та хвилюючими епізодами їх спільного творчого процесу.

Захід продовжить показ нових моделей від майстрів бренду українського етно-одягу «Едельвіка», створених за мотивами зразків волинської вишивки із колекцій Олени Пчілки та Ольги Косач-Кривинюк. Наші головні учасники, автори представлених моделей, проведуть нас «за лаштунки» своєї творчої лабораторії, розкриють деякі секрети цього магічного дійства – творення дизайнерського вбрання, продемонструють на прикладах свої вміння не лише декорувати сучасний одяг національним орнаментом, але й вдало синтезувати елементи традиційного українського крою з модним образом.

Музичною сторінкою зустрічі стане виступ фольклорного дуету «Рута-м’ята». Сподіваємось, проникливе і тонке виконання справжніх перлин народного мистецтва – рідкісних старовинних пісень, записаних його учасницями під час дослідницьких експедицій на Волині, не залишить байдужими наших відвідувачів.