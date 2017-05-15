Кабмін: Ситуацію на Ковельському ветсанзаводі стабілізовано

Станом на сьогодні прийнято ряд організаційних, управлінських та кадрових рішень, які дозволили стабілізувати ситуацію, яка склалася навколо Ковельської філії державного підприємства «Укрветсанзавод», та спрямовані на оздоровлення державного підприємства в цілому.

Як наголосив Голова Держпродспоживслужби, ДП «Укрветсанзавод» - єдине державне підприємство в Україні з переробки та утилізації відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини. Упродовж багатьох років кількість філій підприємства по всій країні поступово скорочувалася: від початку створення їх було 37, у 2009 році – 24, а вже у 2011-му – 18. Зараз лише 9 із них функціонують, але на всіх цих заводах є схожі проблеми. У зв’язку з цілим рядом економічних причин, зокрема через недостатнє державне фінансування, а також безгосподарність та суттєві зловживання з боку керівництва ДП «Укрветсанзавод» та його філій підприємство доведене до критичного стану.

«Враховуючи погіршення показників діяльності підприємства та доведення його до банкрутства, у грудні 2016 року було звільнено гендиректора «Укрветсанзаводу» та призначено в.о. керівника. Перед новим менеджером були поставлені завдання максимально швидко вирішити найбільш гострі питання, пов’язані з «Укрветсанзаводом», та налагодити ефективну роботу його філій», - зазначив Володимир Лапа.

Крім того, на початку поточного року Держпродспоживслужба провела ревізію фінансово-господарської діяльності «Укрветсанзаводу», у рамках якої відбулася перевірка діяльності й Ковельської філії. «Фахівці під час ревізії виявили значне погіршення показників та встановили численні порушення і зловживання. Усі матеріали були передані до Національної поліції. Посадові особи, які призвели до надзвичайної ситуації на «Укрветсанзаводі» та його філіях, повинні бути притягнені до відповідальності, і ми це питання триматимемо на особистому контролі», - зазначив Володимир Лапа.

Прикладом рішення, яке призвело до значного погіршення екологічної та епізоотичної ситуації, зокрема на Ковельській філії, став наказ попереднього керівництва «Укрветсанзаводу» про утилізацію побічних продуктів тваринного походження ІІ, ІІІ категорій шляхом компостування. «У результаті відходи тваринного походження бездумно і неконтрольовано закопувалися не лише на території філії, а й за її межами. Цей наказ скасовано ще у березні і зараз компостування не здійснюється», - додав Голова Держпродспоживслужби.

При цьому як тільки стала очевидною загрозлива ситуація на Ковельському заводі, у березні було проведено спільне засідання комісії при Волинській облдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (ДНПК) при облдержадміністрації. За результатами засідання начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Богдан Лозинський підписав наказ про призупинення роботи філії – заводу заборонено прийом відходів тваринного походження до повної утилізації накопичених відходів, які розміщенні на його території. «Тобто завод не працює ще з березня. Зараз на філії ведуться виключно утилізаційні роботи», - додав Володимир Лапа.

Завдяки активній участі Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва та голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика вдалося вивести ситуацію у продуктивне русло. Прийнято ряд важливих рішень щодо утилізації відходів та виведення з кризи державного підприємства, розблоковано дороги, налагоджено діалог із місцевою громадою, визначено місце утилізації відходів, які накопичилися на Ковельському заводі.