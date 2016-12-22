Іменна стипендія для учнів може скласти 500 гривень

Постійна комісія з освіти при Луцькій міськраді рекомендує затвердити іменні стипендії для учнів у розмірі 500 гривень. Звісно, остаточне слово буде за депутатами під час чергової сесії. Нагадаємо, раніше бюджетна комісія говорила про 300 гривень. Стипендіати отримуватимуть кошти щомісяця протягом навчального року. Визначатиме стипендіатів спеціальна комісія, документи представлятимуть на учасників конкурсу заклади, де ці учні навчаються, займаються, беруть участь у культурному житті і т.д. Всього передбачено 22 категорії, присвячені відомим людям волинського краю.