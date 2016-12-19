У Луцьку діти, батьки яких загинули в АТО, отримали від Миколая в подарунок велосипеди

Цього року за ініціативи АТ «СКФ Україна» (публічне) (генеральний директор Володимир Цибульський) та Луцького міського голови Миколи Романюка дітей загиблих учасників АТО вирішили привітати по-особливому та подарувати їм цінні подарунки – велосипеди провідних марок Pride, Ranger. А ще діти отримали солодощі та іграшки.

Привітати дітей зі святом Миколая, яке символізує добро і милосердя, прийшли до Палацу культури міста Луцька міський голова Микола Романюк, секретар міської ради Юлія Вусенко, генеральний директор АТ «СКФ Україна» (публічне) Володимир Цибульський, керівник служби персоналу АТ «СКФ Україна» (публічне) Вікторія Шатан.

Микола Романюк щиро подякував батькам за синів-патріотів, які віддали свої життя, захищаючи Україну. Також висловив слова вдячності генеральному директору АТ «СКФ Україна» (публічне) Володимиру Цибульському, який не тільки покращує добробут власних працівників, а також не стоять осторонь проблем, які є нашому місті, бере участь у благодійних акціях і побажав йому щоб добро верталося сторицею. Усім учасникам заходу побажав міцного здоров’я, щоб оберігав Бог, наступні свята українці зустрічали під мирним небом.

Володимир Цибульський розповів, що вони порадилися з родинами щодо подарунків для дітей. І для того, щоб діти росли здоровими, займалися спортом, придбали велосипеди. Він запевнив, що наступного року на свято Миколая знову прийде до діток з гостинцями і порадив їм написати листи зі своїми побажаннями.

Про те, як важливо вміти дарувати дитині радість, творити добро, говорила і Юлія Вусенко. Вона також щиро дякувала від міської ради соціально відповідальному бізнесу.

Ще Володимир Цибульський повідомив, що 27 грудня 55 дітей загиблих учасників АТО, дітей з сімей інвалідів АТО матимуть змогу побувати у місті Києві на новорічній виставі «Скринька бажань» у Палаці Україна та відвідати Київський зоопарк та Макдональдс за кошти АТ «СКФ Україна» (публічне). Він вручив директору Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліні Галан сертифікати на участь у цих заходах, яка буде координатором поїздки.