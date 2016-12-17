Відбулась головна патріотична подія Волині - «Люди Року. Волинь-2016»

Захід було розпочато з сценічного шоу пов’язаного з темою цьогорічної події «Будуємо Україну». На сцені в цей час їздили будівельні вишки, на яких знаходилися художники дизайн-студії «The Room». На великому білому полотнищі поступово з’являлися зображення головних архітектурних споруд Луцька.

Під час шоу звучали відомі пісні «Аve Maria» та «Vivo Per Lei» у виконанні оперної діви Олени Гончарук. Пролунало й гасло події «Будуємо майбутнє. Важливо будувати нашу країну. Віримо в перемогу і сподіваємося не доведеться відбудовувати зруйноване».

Церемонію нагородження прикрасили музичні виступи столичного гурту «BAHROMA» та волинських гуртів «Пластилін», «Шанс-Music», «Резус-Блюз» та Інни Кириченко, співачки Уляни Степаненко, народного художнього колективу ансамблю танцю «Джерельце», дитячої модельної школи «Baby Fashion». Ведучими вечора були Микита Чибар та Світлана Рижук.

В передноворічний час на церемонії «Червона доріжка» були встановлені ялинки та новорічні фотозони, тут відбувалися фотосесії та цікаві промоакції організовані партнерами заходу. Гостям дарували новорічні іграшки, косметику, мандаринки з віщуваннями, подарункові сертифікати та інші подарунки, пригощали стравами та напоями.

Традиційно у рамках патріотичного заходу відбулася благодійна акція «Бог у серцях», до якої зміг долучитися кожен відвідувач урочистого дійства. Зібрані кошти з акції та з продажу квитків організатори спрямують на лікування керівника Спілки воїнів АТО Волині - Олега Твердохліба.

Вшанувати наших захисників та людей, які повсякденно активно розбудовують рідну Україну, зокрема й нашу Волинь, покликана Премія «Люди року-2016. Волинь». Наша держава повинна знати своїх героїв, тому вже за традицією першими були нагороджені справжні сини своєї Країни. У номінації «Герой року» перемогу отримали:

Голова громадського об’єднання «Військові капелани Волині», протоієрей Михайло Бучак

Начальник медичної частини 51-бригади, старший лейтенант Олександр Серватович

командир відділення розвід взводу Андрій Рабомізо

командир штурмової групи, помічник фельдшера Віктор Кривцун

командир мінометної батареї Костянтин Коваль

командир танкового взводу Володимир Ханча

командир відділення взводу управління протитанкового артилерійського дивізіону Роман Мартинюк

командир гаубично-самохідного артелерійського дивізіону Сергій Фураєв

молодший сержант, командир відділення Володимир Маруняк

Військовий капелан, священник Собору Різдва Христового, Отець Ігор Бігун.

Деякі герої не змогли відвідати подію, так як знаходяться в зоні АТО чи за межами області, проте на церемонії нагородження були присутні їхні рідні, які безпосередньо передадуть нагороди героям.

Останні роки були нелегкими для нас та нашої країни. Але увесь цей час усі свідомі громадяни нашої держави робили вагомий внесок у її розбудову. Кожен на своєму місці, у своїй сфері діяльності, старався та досі намагається покращити рівень нашого життя не лише словами, гучними гаслами, а конкретними справами. Варто відмітити, що мета Премії «Люди року-2016.Волинь» - підтримати патріотичний дух та відзначити людей, які нині допомагають нашій країні повернути мир та економічну стабільність.

«Меценат року» - Член Волинської Торгово-промислової Палати України; директор ТОВ «А-Глобал» та керівник сервісного центру «Дім тепла» Олександр Козлов

«Лікар року» - Завідувачка першого та єдиного на Волині відділення пластичної та реконстуктивної хірургії Тетяна Зубанова

«Професіонал року» – Співзасновник і директор ТОВ «ВолиньСталь» Сергій Бомазюк

«Експортер року» - Генеральний директор ПАТ «VGP» Ілля Мірецький

«Лідер у сфері будівництва» - Генеральний директор ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха

«Спортсмен року» - Чемпіон Паралімпійських ігор Віталій Романчук

«Житловий комплекс року» - Голова обслуговуючого кооперативу «Яровиця» Андрій Петрук

«Правоохоронець року» - Начальник управління Служби Безпеки України у Волинській області Юрій Фелонюк. Для отримання нагороди було запрошено дружину Юрія Васильовича - Діану Фелонюк, так як наразі Полковник Юрій Фелонюк виконує свій військовий та службовий обов’язок у зоні проведення антитерористичної операції.

«Подвиг року» - Юний герой-рятувальник Володимир Калішук

«Виправдана надія» - Сільський голова Підгаєць Луцького району Юрій Семенюк

«Агродилер року» - Генеральний директор «Волинської фондової компанії» Олександр Спященко

«Аграрій року» – Голова сільськогосподарського товариства «Романів» Віталій Заремба

«Господарник року» - Директор державного підприємства «Поліське лісове господарство» Андрій Яцина

«Європейська якість» - Співзасновник ТОВ «ВолиньСталь» Ростислав Федоришин

«Ріелтор року» - Власник і засновник служби нерухомості «Фортеця» Ольга Дополюк

«Лідер енергозберігаючих технологій» - керівник ТзОВ «Енергозбереження Волинь» Олександр Гущук

«Підприємець року» - Директор «Будівельно-торгівельного центру «Пан-Буд» Микола Панасюк

«Торгова марка року» - Голова правління ПАТ «Теремно хліб» Андрій Тищенко

«Товаровиробник року» - Засновник та директор підприємств ТОВ «Йоданка» та ВАТ «Павлівський пивоварний завод» Юрій Пікута

«Вибір споживача» - Співзасновник бренду «М'ясний дар» Владислав Свірень

«Фінансист року» - Провідний бухгалтер, керівник ТзОВ «Інтелект–центр» Олена Пархомей

Переможці Премії творять сучасне і майбутнє нашої області й варті того, щоб їхні досягнення були зразком для інших. Озвучили імена переможців почесні гості, серед яких були: голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир Гунчик; Преосвященніший Матфей, єпископ Володимира-Волинського, вікарій Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату; радник голови обласної ради В’ячеслав Рубльов; перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Волинської області Сергій Григоренко; голова Іваничівської районної ради державної адміністрації Лілія Кревська; генеральний директор «Organique» Катерина Чічінська; засновник Волинського волонтерського центру «Серце Патріота» Сергій Балицький; полковник поліції, член виконавчого комітету Луцької міської ради Ігор Муковоз; член виконавчого комітету Луцької Міської ради Роман Романюк; начальник управління містобудування та архітектури Волинської обласної державної адміністрації Микола Томчук; власник магазину-майстерні «ВАШ Ювелір» Віктор Шеремета; директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко; голова фермерського господарства «Перлина Турії» Володимир Яренчук; комерційний директор «Волинської фондової компанії» Юрій Голіков; директор комунального підприємства інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт» Василь Дутко; заступник генерального директора будівельної компанії «Інвестор» Сергій Король; генеральний директор інвестиційної групи «VolWest Group» Кушнірук Валентина; Голова Луцької районної ради Валентин Приходько; виконавчий директор Волинської обласної асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес-Волинь» Ігор Дильов; заступник начальника управління держпраці у Волинській області Ігор Кузьмінський.

Варто подякувати партнерам, адже без них подію навряд чи вдалося б провести. Ексклюзивний партнер - «Волинська Фондова Компанія». Сприяння у нагородженні номінації «Подвиг року» - магазин-майстерня «ВАШ Ювелір». Офіційні партнери: магазин чоловічого одягу «Daniel Rizotto», грузинська пекарня «Сулі Гулі», центр краси та здоров’я «Beauty Art», житловий комплекс «Британія Hall», ресторан-кондитерська «Круаж». Спеціальні партнери: житловий комплекс «Яровиця», салон-магазин «Меблі & Дизайн», центр іноземних мов «Mandarin», магазин «Сирне королівство», кафе-кондитерська «Шарлотка», кафе «Magnifico», дизайн-студія «The room». Подарункові партнери: бутік натуральної косметики «Organique», сімейний салон краси «Бамбук», «МС Finty» by Наталка Слюсаревська, cтудія цифрових рішень «IT tree». Декорпартнер: студія «Любімка». Модельний партнер: дитяче модельне агентство «Baby Fashion». Fashion партнер: модельне агентство «MZM models». Фотопартнери: Вадим Павлосюк, Ірина Дяченко.

Інформаційні партнери: «Волинськарегіональна дирекція національної телекомпанії України». Інформаційне агентство «Волинські Новини», волинський інтернет-портал «VIP», волинське незалежне інтернет-видання «Волинська правда», інтернет-видання «Відомості», ділове інтернет-видання «Конкурент», інформаційне інтернет-видання «Таблоїд Волині», інтернет-видання «Район.Луцьк». Радіостанції: «Радіо Люкс», «Ретро FM», «Авторадіо», «Перець FM», «FM Галичина», «Наше радіо», «Радіо 24», «Шансон FM», «Радіо П’ятниця», «DJFM 968». «Західсофтсервіс», «Глорія Імпекс», реклама в ліфтах «ВолиньТерміналСервіс», «Лавочка-Рекламочка». Газети «Сім’я і Дім», Луцька районна громадсько-політична газета «Слава праці».Журнал «People UA by НАСОЛОDA».