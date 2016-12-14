Волинські депутати хочуть забрати в "Укрспирту" Луцький спиртогорілчаний комбінат з передачею у власність громади

Про це йшла мова на засіданні постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. Представники громади розглянули депутатський запит Сергія Сівака стосовно відновлення роботи Луцького СГК. Депутат нагадав колегам, що у свій час підприємство було рентабельним, виробляючи 3 види спирту, 33 сорти горілки та іншу продукцію.

Проблеми почалися з того часу, коли державне підприємство приєднали до концерну "Укрспирт" в 2010 році. З тих пір підприємство перебуває в стадії реорганізації.

Підтримати пана Сівака на засідання комісії прийшли колишній працівник підприємства Наталія Єлова та голова Правління РВ УСПП у Волинській області Юрій Анцух. Пані Єлова пропонувала депутатам рекомендувати сесії прийняти звернення до Кабміну про внесення змін постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 672 "Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості" в частині переведення активів ДП "Луцький СГК" до концерну "Укрспирт". Пані Єлова зазначила, що Луцьке підприємство єдине зі спирто-горілчаних в Україні, активи якого увійшли до концерну, адже він об'єднував тільки спиртові заводи.

Комісія вирішила підготувати та внести на сесію проект рішення про звернення до центральної влади щодо відновлення діяльності ДП "Луцький СГК". У тексті йтиметься не тільки про повернення активів підприємства з концерну "Укрспирт", а й про передачу СГК з державної у спільну власність громад сіл, селищ, міст області.+