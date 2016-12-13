Одинадцять вулиць Луцька перейменують

Сьогодні відбулося засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць міста, на якому було затвердили перелік вулиць, які підлягають перейменуванню в рамках процесу декомунізації. Також узгоджено їх нові назви. Подаємо перелік:

вул. Боженка — вул. Магістральна; вул. Говорова — вул. П. Чубинського; вул. Красовського — вул. Галини Коханської; провулок Красовського — провулок Галини Коханської; вул. Нікішева — вул. М. Вербицького; вул — Революційна — вул. Акацієва;

вул Макаренка — вул. Долинна; вул. Шевцова — вул. Староброварна; вул. Папаніна — вул. Арсена Річинського; пров. Червоноармійський — пров. Черешневий;

вул. Гастелло — Люблінська; вул. Воїнів — Інтернаціоналістів — вул. Воїнів - Афганців;

вул. Ватутіна — вул. Ліщинова.

Нові назви для вулиць Федорова, Ярощука, Молодогвардійської, Корнійчука, Островського, Панфілова вирішили обговорити детальніше на спільному засіданні комісії та робочої групи з перейменування.

Також учасники засідання розглянули звернення народного депутата України Андрія Білецького щодо перейменування однієї з центральних вулиць Луцька - вулиці Ярощука - на честь загиблого на Сході Героя України Андрія Снітка. Свої думки з цього приводу висловлювали не лише члени комісії, а й представники цивільного корпусу полку “Азов” та голова громадської організації “Члени родин загиблих в АТО “Надія” Любов Карабан. У підсумку члени комісії не знайшли однозначної відповіді на звернення, тому залишили його на доопрацювання.