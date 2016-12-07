Юлія Вусенко: Вважаю, що чиновники повинні бути максимально відкритими для громади

— Мене, м’яко кажучи, здивували відгуки людей на мою декларацію та позиція певних журналістів, — говорить Юлія Вусенко. — Окремі ЗМІ, з незрозумілих причин, поставили мене на один щабель з посадовцями, у яких великі доходи. Але на відміну від мене, у своїх деклараціях вони вказали величезну кількість квадратних метрів нерухомості, земельних ділянок та автомобілів.

Я завжди підтримувала систему декларування чиновниками своїх статків і вважаю, що потрібно ввести норму в якій зобов’язати заповнювати декларацію не лише декларантом, але й всіма членами його родини - батьками, братами, сестрами. Це дасть можливість по-новому побачити, що насправді є у держпосадовців, суддів, прокурорів... У своїй декларації я принципово показала всі свої статки, бо вважаю, що чиновники повинні бути максимально відкритими громаді. Також мене дивує, що обговорюючи доходи політиків, громада не задає питання тим, хто займаючись громадською чи політичною діяльністю, показує мізерні незрозумілі доходи чи повну їхню відсутність.

Користуючись нагодою, прокоментую свої статки, які потрохи обростають легендами. На сьогодні мені належить одна третя квартири в Луцьку на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку площею 64 квадратних метри. Іншого нерухомого майна немає. Також у мене немає автомобіля.

Що стосується заробітної плати, то за основним місцем роботи в 2015 році я заробила 11226 гривень. Мене було обрано на посаду секретаря Луцької міської ради в листопаді 2015 року. І за цей період мені було виплачено вказану суму. Заробітну плату, яку отримала на попередньому місці роботи — в Східноєвропейському національному університеті — в декларації я вказала як інші види доходів. Те саме стосується заробітної плати мого чоловіка. За 2015 рік його заробітна плата дійсно склала 22106 гривень.

Мої готівкові кошти в розмірі 430 тисяч гривень були отримані від відчуження рухомого майна — автомобіля, який згорів у 2014 році. Що стосується готівкових коштів, які у нас є в валюті, а це 28 тис. доларів, — це гроші, які я отримала від батьків, які, в свою чергу, продали квартиру, отриману у спадок від мого дідуся, про що є усі підтверджуючі документи.

Як на мене, то середньостатистичний лучанин, який має у власності житло та автомобіль, автоматично стане таким самим мільйонером як і я, перевівши своє майно в грошовий еквівалент. А журналісти, які таким чином створюють рейтинги своїх ЗМІ, повинні, принаймні, вказувати, за якими критеріями визначають “мільйонерів”, та розуміти, що тим самим вони вводять в оману своїх читачів.

Що стосується статків мого чоловіка, то свого часу він був засновником декількох компаній. Його доходи були накопичені за роки підприємницької діяльності.