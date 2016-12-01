На Волині обласна дитяча лікарня використовує рентгенівське обладнання, заборонене в Європі

Як повідомив депутат, про це йому стало відомо під час зустрічі з колективом ортопедо-травматологічного відділення з цілодобовим травмпунктом ОДКЛ ВОДТМО. Це чи не єдиний в Україні лікувальний заклад, лікарі-ортопеди якого під час операцій використовують рентгенівське обладнання АРМАН, яке є давно застарілим, а в Європі взагалі заборонене до використання через високий рівень опромінення: у п’ять разів вищий, ніж у сучасних аналогів. Окрім того, даний рентгенапарат дозволяє зробити лише 2 знімки протягом як мінімум 30 хвилин, що призводить до затягування операції та може нанести великої шкоди здоров’ю пацієнта. Лікарі бють тривогу. Адже бувають операції, коли потрібно зробити таких знімків значно більше, а апарат не дозволяє. Тоді як сучасне обладнання дає практично миттєво до 20-ти знімків.

Михайло Імберовський зазначив, що медичні працівники даного відділення активно працюють над впровадженням нових методик хірургічного лікування та обстеження хворих діток, але без сучасного діагностичного рентгенівського обладнання робити це дуже важко, а інколи і не можливо.

Депутат звернувся до колег з проханням при плануванні показників обласного бюджету на 2017 рік передбачити управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації кошти на закупівлю надзвичайно ефективного сучасного рентгенівського обладнання типу С-дуга, або ЕОП (електронно-оптичний перетворювач) марки IMAX 7000 та фартухів для нього в кількості 5 шт. Набір перелічених інструментів та матеріалів сприятиме проведенню сучасних методів малоінвазивного хірургічного лікування травм та вродженої патології опорно-рухового апарату, дасть змогу здійснювати складні нейрохірургічні операції, а також скоротить термін самих операцій, зменшить їх травматичність, термін перебування хворого в наркозі і забезпечить швидке одужання маленьких пацієнтів.

Обласна рада підтримала запит депутата Михайла Імберовського.