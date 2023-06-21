На Волині нищать берези для заготівлі «віників» у баню

Днями небайдужі громадяни зафіксували, як на Волині у селі Бахів знищують дерева і викликали слідчо-оперативну групу – про це стало відомо Бюро екологічних новин з власних джерел.

Місцеві активісти зафіксували як серед білого дня група осіб зрізали великі зелені насадження та на місці колоди перетворювали в дрова, а залишки – спалювали просто неба.

Необхідність такого варварства нібито пов’язана з заготівлею віників для бані – так пояснив необхідність знищення дерев місцевий мешканець Дмитро Шпирук, який разом з іншими, до приїзду поліції, дорізав та зачищав територію від зелених насаджень. Останньому не сподобалася прискіплива увага активістів до поводження з зеленими насадженнями, що завершилося словесним конфліктом.

Інші працівники присутні на місці зрубаних дерев намагалися оправдати сумнівний вчинок проти довкілля трухлявістю дерев та їх аварійним станом, хоча на зображеннях очевидних дефектів берез не видно.

Що ж насправді сталося з’ясовує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області. На разі вивчаються обставини інциденту та вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР щодо ймовірного незаконного знищення дерев та забруднення атмосферного повітря внаслідок несанкціонованого спалювання залишків деревини в населеному пункті.