На Волині розселили понад 70 тисяч внутрішніх переселенців

З початку війни Волинь прийняла 70 тисяч 422 внутрішніх переселенців. Найбільше у Луцькому районі, найменше – в Камінь-Каширському.

Згідно Єдиної інформаційної бази даних ВПО обліковано 60 тис. 001 осіб. Це становить 42 тис. 050 сімей у яких 18 тис. 647 – діти.

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4 тисячі вимушено-евакуйованих громадян з інших регіонів(приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо).

Також, 40 тисяч місць зарезервовано для можливої евакуації (школи, садочки, заклади культури, амбулаторії, релігійні споруди, комунальні приміщення, тощо).

Нагадаємо! При ОВА працює цілодобово гаряча лінія для розміщення переміщених осіб. Тому, якщо ви потребуєте поселення, або можете запропонувати місця для внутрішніх переселенців телефонуйте – 066 65 709 15.