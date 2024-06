Як шукати й що купувати на Amazon

«Амазон» – величезний онлайн-маркетплейс, який спочатку був магазином книжок. Зараз він працює і як самостійна компанія та пропонує продукцію власного бренду. На сайті можна купити різноманітні товари також від сторонніх продавців – техніка, одяг, взуття, іграшки, музичні інструменти тощо.

Та перш ніж придбати ту чи іншу річ, варто розібратися, як замовити з «Амазону» в Україну (докладніше – тут https://easyxpress.com.ua/uk/content/amazon). Форвардингова компанія EasyXpress відправляє посилки по морю або авіатранспортом, від вибраного способу залежать терміни й ціна.

Як знайти потрібну річ на Amazon

На сторінках онлайн-майданчика дуже багато різноманітних категорій та найменувань. Після того як ви виберете розділ або пропишете конкретний запит у пошуку (англійською мовою), з’явиться каталог. Будьте готові до того, що ваш браузер може автоматично перекласти деякі назви на українську (наприклад, кросівки New Balance будуть називатися «Новий Баланс»).

Якщо сортувати товари через основне меню, ви витратите більше часу. Проте це корисний спосіб, коли вам потрібно знайти річ за конкретними параметрами (наприклад, водонепроникні кросівки). В оригіналі для взуття з такими характеристиками потрібно вибрати Water Resistant або Waterproof. Так само можна вказати необхідний матеріал, сезон тощо.

Структура каталогу інтернет-магазину всередині карток однакова. Покупцеві доступні розміри й кольори товару, також він бачить порівняльну таблицю з аналогами, де представлені схожі фасони. Зверніть увагу, що ціна однієї й тієї ж моделі, тільки іншого кольору або більш рідкісного розміру, може відрізнятися. Користуйтесь фільтрами, щоб відразу знаходити потрібну річ.

Що можна купити на Amazon

Перелік найменувань дуже широкий, тому краще відразу визначитись, що саме вам потрібно. Наприклад, влітку 2024 року найбільший попит мають:

електроніка – часто купують електронні книги Kindle (власного бренду «Амазон»), смартфони, навушники, фітнес-браслети;

одяг та взуття. На сайті багато брендових пропозицій, які не можна знайти більше ніде. Тут також дуже дешево продаються речі, які в Україні будуть коштувати вдвічі або втричі дорожче;

вологонепроникні чохли. Їх купують не тільки для смартфонів, але й для планшетів та іншої техніки;

кухонні ваги. Дуже корисний гаджет, особливо популярний серед прихильників здорового харчування й способу життя;

крокси – для жінок, чоловіків, дітей. Таке взуття купують не тільки для пляжу, а й для повсякденного носіння.

Знайти товари, які мають найбільший попит, просто – для цього потрібно на головній сторінці клікнути на Best Sellers. Натисніть See More, щоб побачити ще більше цікавих пропозицій, або на прев’ю позиції – тоді відкриється картка товару з характеристиками.

Перелік продукції на Amazon дуже широкий, тому завжди можна знайти те, що потрібно, за вигідною ціною. За допомогою форвардингової компанії EasyXpress зручно замовляти посилки з доставкою в Україні та заощаджувати.