Розвиток спортивного взуття adidas

Невелике виробництво зі створення взуття, яке стало відомою торговою компанією у світі спортивної моди, з'явилося в Німеччині в 20-х рр. минулого сторіччя. Його засновниками стали члени звичайної баварської родини Даслерів. Першими їх виробами були прості капці, які виготовлялися з матеріалів і гуми, що залишилися після військових дій. Підприємливість та організованість одного із синів, Адольфа, призвела до активного розвитку справи. І невдовзі асортимент фірми розширився.

Інтерес до футболу з хобі перетворився на поштовх для творчості: засновники взялися за конструювання зручного та практичного взуття для спортсменів. А готові вироби тестувалися особисто на домашньому полі в команді друзів. Так були придумані перші у світі бутси, оснащені металевими шипами.

Інноваційна екіпіровка привернула увагу громадськості, внаслідок чого Даслери обзавелися власним повноцінним підприємством, на якому за день вдавалося виготовити до сотні нових пар. І ці товари були якісним взуттям для професійного спорту. Шиповані кросівки стали справжньою сенсацією, тому через деякий час вони послужили основним екіпіруванням для тих, хто виступав на Олімпіаді. А після встановлення у фірмовому взутті низки рекордів у світових забігах підприємці відкрили ще один завод.

Приблизно в середині минулого століття виробництво розділилося: Адольф назвав свою компанію за першими літерами свого імені — adidas. Трохи пізніше придумана емблема з трьома смужками-сходинками, які символізують рух до ціледосягнення у спорті. До речі, тепер використовуються три варіації логотипу: зі сходами, трилисником та лініями у колі. Ними позначають різні колекції: на основному обмундируванні, перевипущених версіях та серіях для молодої аудиторії.

А взуттєві моделі продовжували вдосконалюватись. Так, інноваційними стали вироби зі знімними шипами для футболістів. Наприклад, Samba з унікальною будовою підошви, що дозволяє виходити на поле за несприятливої ​​погоди. Особливою гнучкістю, вузькою конструкцією та пласкою основою з вулканізованої гуми відзначилися Gazelle. А Superstar, які стали класикою, запам'яталися оригінальним миском-мушлею. Версія Stan Smith, розроблена для вталановитого тенісиста, сподобалася багатьом знаменитостям та звичайним модникам.

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