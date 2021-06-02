У «Спортмастері» розповіли, як підібрати поло на літо

Експерти магазину спортивного одягу і товарів «Спортмастер» розповіли, на які чинники звернути увагу при виборі поло для тренувань і для прогулянок влітку.

Чоловічі поло — незамінний атрибут для теплої пори року. Залежно від фасону, кольору і матеріалу їх можна носити як в спортзал, так і в офіс, на зустрічі з друзями або навіть на урочистості.

І якщо вибір кольору футболки залежить виключно від уподобань, колірної гами гардеробу і самої зовнішності, то вибір матеріалу грає ключову роль в комфорті під час занять спортом, туристичними походами та активним видом відпочинку.

На що звернути увагу

Який матеріал краще

Багато в чому те, як футболка буде сидіти та чи буде в ній зручно, залежить від матеріалу, з якого вона зроблена.

Бюджетний варіант — поло з поліестеру. Такі футболки не мнуться, вони стійкі до появи плям, міцні й зносостійкі. Але у них обмежена повітропроникність, тому влітку в них не дуже комфортно.

Найбільш поширений варіант для літа — поло з натуральних тканин. Це може бути льон або бавовна. Але оскільки лляні вироби сильно мнуться при носінні, краще купувати поло з домішкою інших матеріалів.

Бавовна — один з кращих варіантів для поло. Адже це міцний матеріал, стійкий до вицвітання, добре пропускає повітря.

Також сьогодні поширені спеціальні матеріали, розроблені для спортсменів. Вони виготовляються з легких синтетичних тканин, але з додаванням різних технологій.

Наприклад, поло Columbia оснащені технологіями Omni-Shade та Omni-Wick. Перша швидко відводить вологу від шкіри, а у другій є фільтр UPF 30, що захищає від ультрафіолетових променів.

Як дізнатися, чи буде поло вицвітати

На жаль, цей параметр неможливо визначити в момент покупки. Наскільки добре забарвлене поло покаже тільки прання. Причому навіть ім’я бренду не гарантує хорошого фарбування. Навіть Ralph Lauren або Polo можуть розчаровувати в цьому плані.

Єдине, що може допомогти при виборі — звернути увагу на манжети та комір. Якщо їх тон відрізняється від тону решти футболки, це означає, що використовували барвник з різних партій.

Також слід враховувати, що поло темних кольорів швидше вицвітають. Але білі й світлі футболки більше схильні до появи плям.

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