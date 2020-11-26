Футбольний світ втратив великого футболіста

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років. За інформацією аргентинського ЗМІ, у Марадони зупинилося серце.

Нагадаємо, на початку листопада футболіст переніс операцію на головному мозку.

Марадона – колишній аргентинський футболіст, один з найвідоміших і найкращих гравців в історії футболу. Після завершення кар'єри гравця – футбольний тренер та функціонер, телекоментатор.

Відомим на весь світ Марадона став після Чемпіонату світу 1986 року.

Він також є гравцем символічної збірної найкращих футболістів на усіх Чемпіонатах світу за версією ФІФА.