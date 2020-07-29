У нападающего «Реала» диагностировали коронавирус

На сайте ВсеПроСпорт, где публикую актуальные прогнозы и спортивные новости, появилась информация о том, что форвард «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом.

На днях футболист получил положительный тест на COVID-19 и сейчас он находится дома на самоизоляции. В клубе отмечают, что игрок чувствует себя хорошо и рассчитывают на то, что сразу после выздоровления Диас сможет возобновить тренировки.

Стоит напомнить, на прошлой неделе в Испании случилась новая вспышка коронавируса. В связи с чем власти некоторых регионов, в том числе и Мадрида, решили вновь ужесточить работу заведений общественного питания.