Ломаченко готовий побити непереможного підопічного Мейвезера

Фото – Getty Images, facebook.com/VasylLomachenko

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) заявив, що не проти провести бій з американцем Джервонтою Девісом (20-0, 19 КО), підопічним Флойда Мейвезера-молодшого (Mayweather Promotions), повідомляє Знай.Спорт.

Ломаченко готовий провести з ним бій, якщо той перейде в його вагову категорію. Девіс на даний момент є чемпіоном WBA в другій напівлегкій вазі.

"Якщо Девіс перейде в мою вагову категорію, то проведу з ним бій. Чому б і ні? Я готовий до цього", - передає слова Ломаченка BoxingScene.

Промоутер Ломаченка Боб Арум підтвердив, що такий бій може відбутися і розповів, що вже почав переговори з Флойдом Мейвезером.

"Якщо все складеться благополучно для обох хлопців, це була б хороша подія в цьому році. Флойд Мейвезер вже переговорив про це з Тоддом Дюбефом (президент TopRank) кілька днів тому", - наводить слова промоутера Ring TV.

Раніше повідомлялося про те, що Флойд Мейвезер-молодший веде переговори щодо бою Ломаченко - Девіс, після чого цю інформацію підтвердив представник Василя Тодд Дюбеф.

Девіс не в захваті від переговорів з приводу можливого поєдинку проти Василя Ломаченка.

"Я не знав, що Мейвезер веде переговори з Top Rank. Як на мене, це не дуже розумне рішення. У майбутньому з цього вийшов би великий бій. А зараз це рішення виглядає поспішним", - вважає Девіс.

Нагадаємо, Василь Ломаченко переніс операцію на плечі, яка пройшла 30 травня в США.

Про це Ломаченко повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши декілька фотографій. Операція пройшла успішно.

Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас розповів, що українцеві пощастило закінчити поєдинок з такою травмою.

"Схоже, під час бою з Лінаресом приблизно в другому раунді Василь отримав зміщення плеча, яке пізніше повернулося на місце. Травма виявилася досить серйозною і Ломаченко пощастило, що він зміг продовжити бій з Хорхе", - розповів Клімас в коментарі ресурсу Boxingscene.

Доктор Ніл Елатраш, який оперував Ломаченка, підтвердив, що все пройшло без ускладнень, і проблем з термінами відновлення боксера бути не повинно.

Нагадаємо, боксер розповів, що повернеться на ринг у цьому грудні.