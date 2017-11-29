Лідер каталонської Барселони Ліонель Мессі став найбільш високооплачуваним футболістом світу
Стало відомо, скільки буде отримувати Мессі за новим контрактом.
Лідер каталонської Барселони Ліонель Мессі став найбільш високооплачуваним футболістом світу.
Як повідомляє Marca, в контракті з клубом, який гравець продовжив минулого тижня, прописана зарплата в 30 мільйонів доларів. А якщо враховувати всі бонуси, то ця сума досягає неймовірних 43 мільйонів.
Крім того, повідомляється, що керівництво Синьо-гранатових щедро нагородило Мессі за вірність, надавши аргентинцеві ще 50 мільйонів євро бонусом за підписання угоди.
Відзначимо, що раніше найбільш високооплачуваним гравцем світу був співвітчизник Мессі - Карлос Тевес, який в Шанхай Шеньхуа заробляє 38 мільйонів євро на рік. Слідом за двома аргентинцями йдуть Неймар (ПСЖ, 36 млн), Кріштіану Роналду (Реал, 34 млн з урахуванням бонусів) і Оскар (Шанхай Теллейс, 24 млн).
Раніше інформаційний портал Знай.Спорт повідомляв, що арбітр не зарахував чистий гол Мессі в матчі з Валенсією.