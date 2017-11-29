Лідер каталонської Барселони Ліонель Мессі став найбільш високооплачуваним футболістом світу.

Як повідомляє Marca, в контракті з клубом, який гравець продовжив минулого тижня, прописана зарплата в 30 мільйонів доларів. А якщо враховувати всі бонуси, то ця сума досягає неймовірних 43 мільйонів.

Крім того, повідомляється, що керівництво Синьо-гранатових щедро нагородило Мессі за вірність, надавши аргентинцеві ще 50 мільйонів євро бонусом за підписання угоди.

Відзначимо, що раніше найбільш високооплачуваним гравцем світу був співвітчизник Мессі - Карлос Тевес, який в Шанхай Шеньхуа заробляє 38 мільйонів євро на рік. Слідом за двома аргентинцями йдуть Неймар (ПСЖ, 36 млн), Кріштіану Роналду (Реал, 34 млн з урахуванням бонусів) і Оскар (Шанхай Теллейс, 24 млн).

Раніше інформаційний портал Знай.Спорт повідомляв, що арбітр не зарахував чистий гол Мессі в матчі з Валенсією.