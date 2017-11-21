Англійський форвард став автором цікавого рекорду

Форвард Сток Сіті Пітер Крауч встановив рекорд англійської Прем'єр-ліги за кількістю виходів на заміну.

У поєдинку 12-го туру проти Брайтона (2:2) Крауч вийшов на поле на 74-й хвилині, замінивши Джедрана Шачирі. Цей вихід на заміну став для англійця вже 143-м в кар'єрі в рамках цього турніру. Таким чином він побив рекорд екс-форварда Ньюкасла Шоли Амеобі, який за свою кар'єру 142 рази виходив на заміну в матчах АПЛ.

Відзначимо, що після своїх виходів на заміну в АПЛ Крауч 15 раз забивав голи, що також є досить вражаючим досягненням. Більше Крауча після виходу з лави забивали лише Джермейн Дефо (23 голи), Оле Гуннар Солскьяєр (17) і Нванкво Кану (17).

У цьому сезоні Пітер Крауч взяв участь у восьми матчах АПЛ, в яких відзначився трьома голами.