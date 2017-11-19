Гандбол: Запорізький Мотор обіграв португальський Спортинг

Чемпіон України з гандболу запорізький Мотор обіграв португальську Спортинг і достроково забезпечив собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів.

У першій половині матчу команди йшли дуже рівно, і в підсумку гостям вдалося піти на перерву з перевагою в один м'яч. Однак у другому таймі гравці Мотора стали грати набагато злагодженіше, чим змусили суперника помилятися. Господарі пішли в комфортний відрив і втримали переможний рахунок до кінця матчу.

Таким чином, ця перемога дозволила Мотору набрати 11 очок після 8-ми матчів і достроково гарантувати собі друге місце в групі, що дозволить команді пройти в плей-офф., повідомляє Знай.Спорт.