Молодіжна збірна України з футболу обіграла на виїзді Шотландію

Команда Олександра Головка перемогою завершила перше коло відбіркового раунду Євро-2019

Збірна України U-21 здобула важливу виздную перемогу над Шотландією в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2019.

Українці відкрили рахунок наприкінці першого тайму зусиллями Борячука, а крапку в матчі поставив Коваленко, який відзначився на 4 компенсованій хвилині до другого тайму.

Ця перемога дозволила Синьо-жовтим обійти Шотландію в турнірній таблиці і вийти на третє місце. Свій наступний поєдинок відбору команда Олександра Головка проведе 27 березня на виїзді проти Англії.