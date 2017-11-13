Ломаченко назвав бій з Рігондо великим викликом для себе

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко (9-1, 7 КО) розповів, що думає про майбутній бій проти кубинця Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 KO).

"Ми хотіли організувати бій проти Рігондо ще пару років тому, коли я бився в іншій ваговій категорії - 126 фунтів (перша напівлегка вага). Тоді цього не сталося, але тепер нарешті ми домовитися.

Я постараюся показати свій найкращий бокс, свої найкращі вміння. Я думаю, що наше протистояння стане історичним.

Для мене такий бій дуже важливий, так як Рігондо - топ-боєць, один з лідерів рейтингу незалежно від вагової категорії. Буде дуже цікаво, адже для мене це великий виклик", - сказав Ломаченко в інтерв'ю каналу ESPN.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Рігондо пройде 9 грудня на арені театру Madison Square Garden в Нью-Йорку (США). На думку букмекерів, Ломаченко є безперечним фаворитом цього поєдинку.

Як раніше повідомляв портал Знай.Спорт, Ломаченко показав, як боксує в стилі Hi-Tech.