Динамо й Шахтар влаштували боротьбу за новачка збірної України

Поки захисник донецького Олімпіка Артем Шабанов приживається в збірній України, за нього розгорілась боротьба серед грандів українського футболу, повідомляє Спортивка.

За інформацією видання, київське Динамо та донецький Шахтар прагнуть підписати 25-річного центрального захисника.

Нагадаємо, що обидва клуби відчувають дефіцит центрбеків. Кияни взимку втратять Домагоя Віду, який схоже, перебереться до Туреччини. Донецький Шахтар ніяк не може знайти ідеальну пару для Ярослава Ракицького після того, як Олександр Кучер залишив клуб.