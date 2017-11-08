Названо найдорожчий футбольний клуб Європи

В ході дослідження були проаналізовані клуби з топ-5 європейських ліг.

Згідно з рейтингу найдорожчий склад у Європі має англійський Манчестер Сіті, який оцінюється у в один мільярд 196 мільйонів євро. Найдорожчим гравцем клубу вважають бельгійця Кевіна де Брюйне (144,5 мільйони євро).

На другому місці розташувався лондонський Тоттенгем з вартістю в один мільярд 173 мільйони євро. Найдорожчий гравець лондонців - Гаррі Кейн (186 мільйонів євро).

Трійку замикає каталонська Барселона з вартістю в один мільярд 130 мільйонів євро з Луїсом Суаресом, в якості найдорожчого футболіста (134 мільйони євро). Ліонеля Мессі оцінили в 117,3 мільйона євро.

Чинний переможець Ліги чемпіонів мадридський Реал посів шосту позицію зі складом, вартість якого оцінюється в 903 мільйони євро. Найдорожчим їх гравцем визнано Кріштіану Роналду, оцінюваний в 96 мільйонів євро.

Топ-10 виглядає наступним чином:

1. Манчестер Сіті - 1,196 млрд євро

2. Тоттенгем - 1,173 млрд євро

3. Барселона - 1,130 млрд євро

4. Челсі - 1,044 млрд євро

5. Манчестер Юнайтед - 919 млн євро

6. Реал Мадрид - 903 млн євро

7. Ліверпуль - 901 млн євро

8. ПСЖ - 864 млн євро

9. Атлетіко Мадрид - 800 млн євро

10. Ювентус - 743 млн євро.