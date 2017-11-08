Названо найдорожчий футбольний клуб Європи
Дослідницька група CIES Football Observatory склала рейтинг футбольних клубів з найдорожчими складами.
В ході дослідження були проаналізовані клуби з топ-5 європейських ліг.
Згідно з рейтингу найдорожчий склад у Європі має англійський Манчестер Сіті, який оцінюється у в один мільярд 196 мільйонів євро. Найдорожчим гравцем клубу вважають бельгійця Кевіна де Брюйне (144,5 мільйони євро).
На другому місці розташувався лондонський Тоттенгем з вартістю в один мільярд 173 мільйони євро. Найдорожчий гравець лондонців - Гаррі Кейн (186 мільйонів євро).
Трійку замикає каталонська Барселона з вартістю в один мільярд 130 мільйонів євро з Луїсом Суаресом, в якості найдорожчого футболіста (134 мільйони євро). Ліонеля Мессі оцінили в 117,3 мільйона євро.
Чинний переможець Ліги чемпіонів мадридський Реал посів шосту позицію зі складом, вартість якого оцінюється в 903 мільйони євро. Найдорожчим їх гравцем визнано Кріштіану Роналду, оцінюваний в 96 мільйонів євро.
Топ-10 виглядає наступним чином:
1. Манчестер Сіті - 1,196 млрд євро
2. Тоттенгем - 1,173 млрд євро
3. Барселона - 1,130 млрд євро
4. Челсі - 1,044 млрд євро
5. Манчестер Юнайтед - 919 млн євро
6. Реал Мадрид - 903 млн євро
7. Ліверпуль - 901 млн євро
8. ПСЖ - 864 млн євро
9. Атлетіко Мадрид - 800 млн євро
10. Ювентус - 743 млн євро.