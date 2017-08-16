Національну збірну команду України урочисто провели на 29-ту Всесвітню літню Універсіаду

Цього року на студентському спортивному форумі, що його з 19 по 30 серпня приймає тайванське місто Тайбей (КНР), нашу державу представлятиме команда у складі 179 юнаків та дівчат. Одними з перших до Тайбею вирушили спортсмени футбольної команди та водних видів спорту.

З напутніми словами до майбутніх учасників Універсіади звернувся Міністр молоді та спорту Ігор Жданов: “Цей сезон для нас був досить таки вдалим. Пройшли Дефлімпійські ігри, де ми зайняли високі позиції, сподіваюсь, ви спостерігали за успіхами своїх колег і на Всесвітніх іграх, пройшли декілька чемпіонатів, які проходили тут в Україні, де ми ставали першими - стрибки у воду, бокс. І ми змогли показати, що Україна - потужна, європейська, спортивна світова держава. Тож я вам бажаю бойового духу, успіхів та чесного суддівства”.

Вірить у силу студентського спорту заступник Міністра освіти та науки Роман Греба, який висловив свої сподівання на високі здобутки наших юних співвітчизників.

З побажаннями й надалі вдало продовжувати традиції олімпійського спорту звернувся до атлетів Президент Національного Олімпійського Комітету України Сергій Бубка.

Від імені студентської родини спортивних успіхів зичив ректор КУФВС, президент Спортивної студентської спілки України Євгеній Імас.

Українська футбольна команда двічі поспіль ставала тріумфатором Універсіади, тож народний депутат, президент Всеукраїнської футбольної асоціації студентів Іван Крулько та перший віце-президент федерації футболу України Вадим Костюченко, побажали гравцям продовжити гідний поступ їх попередників та перейняти естафету успіху.

Протягом десяти днів на 29-й Всесвітній літній Універсіаді близько 12 тис. спортсменів із 160 країн змагатимуться за нагороди у 22 видах спорту (бадмінтон, баскетбол, бейсбол, водне поло, волейбол, гольф, дзюдо, легка атлетика, настільний теніс, плавання, стрибки у воду, роликовий спорт, спортивна гімнастика, художня гімнастика, стрільба з лука, теніс, тхеквондо ВТФ, важка атлетика, ушу, фехтування, футбол, більярдний спорт).