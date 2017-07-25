Майк Тайсон став жертвою сексуального насильства

Легенда боксу Майк Тайсон в своєму новому інтерв'ю зробив шокуюче зізнання. Боксер-важковаговик повідав, що в дитинстві став жертвою сексуального насильства, про що до теперішнього моменту нікому публічно не розповідав. Інцидент стався, коли Тайсону було сім років. За словами боксера, тоді на вулиці на нього напав невідомий чоловік, який намагався затягнути його в будівлю, щоб поглумитися, але в підсумку Майку вдалося втекти.

Що конкретно сталося, боксер розповідати не став. «Нехай минуле залишається в минулому», - підкреслив Тайсон. На питання про те, який вплив це на нього справило, боксер зазначив: те, що сталося навчило його тому, що в цьому світі потрібно бути сильним.

Нагадаємо, Тайсон вважається одним з найобдарованіших боксерів в історії. У другій половині 1980-х він був визнаний чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, IBF і The Ring. Пізніше спортсмен з успіхом повернувся на ринг в середині 1990-х.