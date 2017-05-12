Роналду продає побачення з собою за £ 920 тисяч

Будь-який бажаючий може зустрітися з Роналду за £ 920 тисяч. Британські ЗМІ розкрили, що за таку суму Роналду виділить чотири години у своєму графіку.

Як повідомляє Mirror, одна з компаній в Саудівській Аравії вже скористалася такою послугою в 2013 році. Тоді, крім спілкування з Роналду, представники компанії змогли залишити дві згадки про це в соціальних мережах, отримати п'ять футболок з автографом футболіста і влаштувати фотосесію.

Також компанія отримала можливість на один день використовувати образ Роналду в рекламних цілях.

Нагадаємо, раніше Роналду став першим спортсменом, який зміг набрати 100 млн передплатників в Instagram.