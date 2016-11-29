Секс-скандал: у Великобританії футболістів гвалтують педофіли

Енді Вудвард.

Гучний скандал розгорівся навколо англійського футболу, де дитячого тренера звинувачують в педофілії. Баррі Бенелл поламав життя десяткам гравців.

Першим страшну таємницю відкрив 43-річний Енді Вудвард. Він зберігав страшний секрет протягом 32 років.

"Це почалося, коли мені було одинадцять, я грав у футбол, а тренер запропонував провести кілька тренувань з ним, так як він сказав, що збирає нову команду. Все почалося з нескромних дотиків, а потім він згвалтував мене", - заявив колишній футболіст Енді Вудвард.

Після заяви Вудварда в ефірі одного з телешоу в домаганнях тренера зізналися ще 11 футболістів.

Баррі Бенелл, який спочатку допомагав осягати футбольну науку в клубі "Кру Олександра", а потім співпрацював з "Манчестер Сіті" і "Стоук Сіті", систематично ґвалтував своїх вихованців, погрожуючи дітям вигнанням з команди.

При цьому на хлопчиків, які були особливо непокірливими, він він здійснював психологічний тиск. Наприклад, обіцяв розправитися з їх сім'ями, якщо ті посміють звернутися в поліцію.

"Він погрожував мені, що вб'є моїх батьків і двох моїх братів, якщо я скажу комусь. Я був дуже наляканий", - поділився колишній футболіст клубу "Тоттенхем" Пол Стюарт.

Як виявилося, Бенелл тричі потрапляв до в'язниці за згвалтування неповнолітніх, правда, потім виходив на свободу. У минулому році Бенелл потрапив за ґрати за наругу над 12-річним хлопчиком, яка відбулася прямо на футбольному полі.

Після лавини моторошних одкровень, які пішли за свіжим визнанням Енді Вудварда, Бенелл намагався звести рахунки з життям. Лікарі врятували йому життя. В даний момент тренер знаходиться в лікарні у важкому стані. Однак колишні жертви злочинця вважають, що вина лежить не тільки на одному Бенелл.

"Переконаний, що це була змова і що в інших клубах існує ціла система педофільського лобі", - заявив колишній футболіст Джейсон Данфорд.

Футбольна асоціація обіцяла провести ретельне розслідування. У свою чергу клуби "Манчестер Сіті" і "Ньюкасл", з якими співпрацював збоченець, вже повідомили про початок внутрішніх розслідувань, інформує РЕН.ТВ.