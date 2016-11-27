У битві за самку лосі вмерзли просто в льод (фото)

Фото: Facebook

Користувачі Мережі виклали знімки, на яких відображені вмерзлі в лід лосі. Уточнюється, що загиблі тварини були виявлені поруч з віддаленим поселенням на Алясці.

За висловленим припущенням, два лося могли вести боротьбу за самку і захопилися боєм настільки, що клінч став смертельним.

Про трагічну долю тварин першим дізнався вчитель Бред Уебстер, який і поширив фотографії.