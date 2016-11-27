У битві за самку лосі вмерзли просто в льод (фото)

У битві за самку лосі вмерзли просто в льод (фото)
Фото: Facebook

Користувачі Мережі опублікували фотографії, на яких відображена трагічна доля двох лосів, які зійшлися в сутичці на поверхні озера.

Джерело: Відомості

Користувачі Мережі виклали знімки, на яких відображені вмерзлі в лід лосі. Уточнюється, що загиблі тварини були виявлені поруч з віддаленим поселенням на Алясці.

За висловленим припущенням, два лося могли вести боротьбу за самку і захопилися боєм настільки, що клінч став смертельним.

Про трагічну долю тварин першим дізнався вчитель Бред Уебстер, який і поширив фотографії.

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