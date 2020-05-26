Пішов із життя відомий джазовий барабанщик Джиммі Кобб

У Нью-Йорку у віці 91 року пішов з життя легендарний джазовий барабанщик Джиммі Кобб. Про це повідомляє NPR з посиланням на дружину музиканта.

Причиною смерті Кобба став рак легенів.

Джиммі Кобб народився в 1929 році. Починаючи з 20-річного віку Кобб виступав з відомими джазовими виконавцями (Діна Вашингтон, Білл Еванс, Уест Монтгомері, Джон Колтрейн та ін).

Також він був учасником оригінального складу групи Майлза Девіса, з яким записав один із найвідоміших джазових альбомів в історії — Kind of Blue.