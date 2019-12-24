KAZKA запалала

KAZKA представляє: перший кліп на пісню з нового альбому NIRVANA, першу спільну роботу з режисером Аланом Бадоєвим і найвідвертіше відео гурту.

ПАЛАЛА — про пристрасть, якій неможливо пручатись, кохання, яке не залишає шансів, красу, яка живе в кожному з нас. Варто тільки відшукати шлях до себе! Червона нитка вам вкаже напрям — і більше ви не зможете соромитись власних почуттів. Тільки палати!

“Це найвідвертіша наша відеоробота. Це найвідвертіше моє зізнання. Мій пошук себе, своєї привабливості, своєї краси! Я вдячна Алану за те, що він зазирнув в мої очі, зрозумів, показав мене справжньою та звабливою, такою, якою ви мене ще не бачили. Ми розуміли, що відео може викликати неоднозначну реакцію, але ПАЛАЛА про пристрасть та жагу, тож інакшої відеороботи ми собі і не уявляли”, — розповідає солістка гурту KAZKA Саша Заріцька.

“В цьому кліпі червоною ниткою ми “прошиваємо” такі теми, як бодіпозитив, расова рівність, свобода вибору партнера. Будь-яка людина колись вперше відчуває те саме найперше почуття, і абсолютно не важливо, як і до кого воно приходить. Я дуже вдячний KAZKA за сміливість та безкомпромісність. Гурт зміг бути відвертим без прикрас. Певний, це відео стане лакмусом нашого суспільства. Почитаємо коментарі”, — коментує прем’єру режисер відео Алан Бадоєв.

Нагадаємо, що ПАЛАЛА — трек з другого студійного альбому KAZKA, прем’єра якого відбудеться 27 грудня. А вперше гурт наживо презентує альбом 4 березня в київському Палаці Спорту.

Квитки: http://bit.ly/KAZKAconcert