Зміна іміджу Олени Яковлевої викликала критику з боку симпатиків

Спочатку перетворення красуні навіть не сприйняли всерйоз. Більшість шанувальників зірки розцінило нову фотографію як жарт.

"Ой, я думала кадри з нового фільму, де зечку грає. Напевно, це все-таки жарт", - написала одна з фанаток Яковлевої. Багато висловили співчуття актрисі через зіпсований вигляд і порадили якось його поліпшити.

Однак, були і позитивні відгуки про новий образ Яковлевої. Деякі залишилися в захваті від перетворення і сказали, що з такою зачіскою вона явно років на 20 молодше виглядає. "Клас, свіженько, прикольненько, молодець!" - написала одна з передплатниць зірки. Слідом за цим коментарем з'явилися і інші, що вихваляють природність Яковлевої та її сміливість постати в такому вигляді перед публікою.