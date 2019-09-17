Хірург розкрив ситуацію щодо стану здоровя Анастасії Заворотнюк

Пластичний хірург Олександр Тепляшин розповів про діагноз, поставлений акторці Анастасії Заворотнюк, а також про її стан. Свою заяву він зробив в ефірі передачі «Пусть говорят» на Першому каналі. За його словами, стан актриси залишається важким. «Вона зверталася півроку тому в інститут нейрохірургії. Її консультували. І їй відмовили в допомозі, тому що це гліобластома. Вона звернулася в інший медичний центр, в якому зараз знаходиться, говорити не буду», - розповів він.

Пославшись на її родичів і знайомих, він додав, що на даний момент лікарі не бачать іншого способу лікування, крім хіміотерапії. Тепляшин зазначив, що лікарям варто було б офіційно розкрити діагноз Заворотнюк, що дозволило б її численним друзям і мільйонам шанувальників надати її сім'ї допомогу, яка, найімовірніше, їй знадобиться. Він нагадав, що лікування актриси може виявитися дуже дорогим.

Слова Тепляшина про діагноз актриси підтвердив нейрохірург Олександр Єгоров. Він заявив, що обізнаний про місцезнаходження і діагноз Заворотнюк, додавши, що не хотів би розповсюджуватися про це. За його словами, причини виникнення гліобластоми досі не вивчені.

Відзначимо, що останнім часом ЗМІ повідомляли про те, що у Заворотнюк може бути рак. На це вказувала несподіване скасування всіх вистав за участю актриси, а також відсутність нових фотографій в її Instagram. Проте, представники артистки впевнено спростовували будь-які чутки про онкологічне або будь-яке іншесерйозне захворювання.