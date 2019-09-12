Заворотнюк змінилась до невпізнанності

Актрису Анастасію Заворотнюк перестали впізнавати сусіди по котеджному селищу Крекшино. За їх словами, артистка сильно змінилася через хворобу - набрала вагу і втратила волосся. Сусіди відзначають, що влітку Заворотнюк була ще вдома, але потім зникла. Багато хто думав, що вона поїхала за кордон. Але потім актрису знову помітили в селищі, правда, впізнали не відразу.

"Адже вона завжди худенька була, статуеточка. А тут така повна, зовсім інша людина. І волосся її розкішого начебто немає, косиночка на голові", - цитує КП слова місцевої мешканки. Та стверджує, що дізналася від матері актриси, що Анастасія Заворотнюк страждає від головних болей, через які навіть не може спати. Також жінка впевнена, що зараз артистка знаходиться в лікарні. Концертний директор Заворотнюк від коментарів з приводу здоров'я його підопічної відмовився.

"Ніякі питання про здоров'я Анастасії Заворотнюк ми не коментуємо", - сказав він.