Суші: особливості смаку та переваги

Суші в Києві, що користуються великою популярністю серед українців, є традиційною стравою Японії. Поступово вони здобули шанувальників далеко за її межами і стали широко відомими в Україні з початку 2000-х років. Смачні вони? Так! Незважаючи на те, що суші готують переважно з сирих інгредієнтів, готова страва смакує ідеально і має безліч прихильників.

Суші – їжа, яка легко засвоюється. Чи поживна вона? Це залежить від інгредієнтів. Традиційно, основою суші в БагатоЛосося, як і в інших закладах, є риба й морепродукти. Завдяки цьому споживач отримує стабільне джерело білка, фосфору, ненасичених жирних кислот і вітамінів D та B. Складні вуглеводи, вітамін C і білки містяться в рисі, а овочі постачають клітковину й мінерали. Крім того, для приготування японських страв використовуються норі – водорості, які надають начинці потрібної форми та нормалізують роботу щитовидної залози завдяки вмісту йоду, білків, вуглеводів і мінералів.

Користь від споживання суші Їжа, багата на згадані компоненти, не може бути шкідливою, якщо вона правильно приготована. Зверніть увагу на японців, які обожнюють суші. Ці страви є запорукою довголіття та мають такі переваги:

підвищують імунітет; покращують зір і стан шкіри; зміцнюють кістки та нервову систему; нормалізують роботу щитовидної залози та серцево-судинної системи.

Якщо ви шукаєте низькокалорійну страву, суші – відмінний вибір. Вони містять мало калорій, тому не зашкодять фігурі. Замовляючи їх у БагатоЛосося, ви отримаєте якісну їжу, якою зможете насолодитися наодинці або в колі друзів і родини. Суші слід споживати протягом 2-3 годин після приготування.

Складові суші приносять багато користі:

Сирі морепродукти забезпечують магній, білок, цинк, залізо і насичені жирні кислоти. Соєвий соус зміцнює судини. Васабі рекомендується для профілактики тромбозу і має антисептичні властивості. Імбир є імуностимулятором і антиоксидантом.

Чи є страва, яка поєднує стільки позитивних властивостей, як суші?

Навряд. Вони сприяють покращенню пам’яті та розумової діяльності, піднімають настрій, покращують травлення і знижують ризик серцево-судинних захворювань.

Чи можуть суші викликати негативні реакції?

Так, якщо риба не пройшла термічну обробку і містить паразитів. Неякісний соєвий соус може затримувати рідину в організмі і викликати спрагу. Якщо ресторан використовує неякісні продукти або не дотримується правил зберігання, споживання суші може бути небезпечним. Але це стосується будь-якої їжі. Варто їсти суші? Звісно, так, адже вони смачні, корисні й безпечні, якщо замовляти їх у надійному місці. БагатоЛосося пропонує якісну їжу!