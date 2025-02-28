Анонимные криптобиржи: что нужно знать перед началом торговли
В статье расскажем, как торговать анонимно и с какими ограничениями придется столкнуться.
Криптовалюты позволяют обходиться без банков и других сторонних организаций. При этом у них высокая анонимность, так как единственный идентификатор пользователя – его кошелек. К сожалению, чтобы торговать на централизованных биржах, приходится нарушать конфиденциальность, но существуют площадки, которые относятся к пользователям более лояльно. В статье расскажем, как торговать анонимно и с какими ограничениями придется столкнуться.
Почему биржи вводят проверку личности
Прохождение верификации требуют не только владельцы бирж, но и их регуляторы. Контролирующим органам хочется видеть прозрачность в операциях, чтобы избежать попыток отмывания денег и ухода от налогов. Стоит отметить, что даже анонимного пользователя можно найти, ведь блокчейн хранит все истории переводов. Достаточно отследить цепочку и установить связь между разными адресами.
Биржи вводят проверку личности для безопасности пользователей. Так они убеждаются, что человек действительно существует и получил деньги законным путем. Чтобы не проверять каждого участника торговли, площадки используют различные ограничения, например, не дают выводить больше определенной суммы или не разрешают работать с фиатом.
Что нужно знать перед началом анонимной торговли
Когда требуется поддерживать конфиденциальность, следует изучить некоторые особенности анонимной торговли.
-
Безопасность. Независимо от целей, выбирать нужно только проверенные проекты. Нет никакого смысла пользоваться площадкой, которая несет в себе риски.
-
Ограничения. На многих проектах анонимным пользователям недоступен P2P-обмен, сделки с фиатом и возможности пассивного заработка. Некоторые биржи позволяют выводить до 30 BTC в день, что даже ограничением назвать сложно.
-
Удаление следов. Существуют специальные сервисы, которые называют миксерами. Если отправить туда криптовалюту, транзакции перемешаются с сотнями других, что позволит избавиться от цифрового следа.
-
Анонимные криптовалюты. Некоторые монеты имеют похожий принцип, как у миксера, только он встроен в блокчейн. К сожалению, использовать их можно далеко не на всех площадках.
-
Вывод в фиат. Даже при сохранении анонимности с цифровыми активами, работа с банковскими картами сразу раскрывает личность владельца. Этого можно избежать, если использовать дропов или выводить наличные.
Если все условия подходят, можно переходить к торговле. Если что-то не устраивает, стоит задуматься о деанонимизации. В некоторых случаях намного проще раскрыть свою личность, чем пытаться оставаться невидимым просто из-за нежелания показывать информацию о себе.
Заключение
Торговать анонимно в сети возможно, но всегда нужно быть осторожным, потому что конфиденциальность часто граничит с мошенничеством. Некоторые пользователи специально не хотят проходить проверку личности, чтобы совершать незаконные операции. Именно поэтому площадки вводят процедуру верификации и ограничивают действия клиентов.