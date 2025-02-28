Анонимные криптобиржи: что нужно знать перед началом торговли

Криптовалюты позволяют обходиться без банков и других сторонних организаций. При этом у них высокая анонимность, так как единственный идентификатор пользователя – его кошелек. К сожалению, чтобы торговать на централизованных биржах, приходится нарушать конфиденциальность, но существуют площадки, которые относятся к пользователям более лояльно. В статье расскажем, как торговать анонимно и с какими ограничениями придется столкнуться.

Почему биржи вводят проверку личности

Прохождение верификации требуют не только владельцы бирж, но и их регуляторы. Контролирующим органам хочется видеть прозрачность в операциях, чтобы избежать попыток отмывания денег и ухода от налогов. Стоит отметить, что даже анонимного пользователя можно найти, ведь блокчейн хранит все истории переводов. Достаточно отследить цепочку и установить связь между разными адресами.

Биржи вводят проверку личности для безопасности пользователей. Так они убеждаются, что человек действительно существует и получил деньги законным путем. Чтобы не проверять каждого участника торговли, площадки используют различные ограничения, например, не дают выводить больше определенной суммы или не разрешают работать с фиатом.

Что нужно знать перед началом анонимной торговли

Когда требуется поддерживать конфиденциальность, следует изучить некоторые особенности анонимной торговли.

Безопасность. Независимо от целей, выбирать нужно только проверенные проекты. Нет никакого смысла пользоваться площадкой, которая несет в себе риски. Ограничения. На многих проектах анонимным пользователям недоступен P2P-обмен, сделки с фиатом и возможности пассивного заработка. Некоторые биржи позволяют выводить до 30 BTC в день, что даже ограничением назвать сложно. Удаление следов. Существуют специальные сервисы, которые называют миксерами. Если отправить туда криптовалюту, транзакции перемешаются с сотнями других, что позволит избавиться от цифрового следа. Анонимные криптовалюты. Некоторые монеты имеют похожий принцип, как у миксера, только он встроен в блокчейн. К сожалению, использовать их можно далеко не на всех площадках. Вывод в фиат. Даже при сохранении анонимности с цифровыми активами, работа с банковскими картами сразу раскрывает личность владельца. Этого можно избежать, если использовать дропов или выводить наличные.

Если все условия подходят, можно переходить к торговле. Если что-то не устраивает, стоит задуматься о деанонимизации. В некоторых случаях намного проще раскрыть свою личность, чем пытаться оставаться невидимым просто из-за нежелания показывать информацию о себе.

Заключение

Торговать анонимно в сети возможно, но всегда нужно быть осторожным, потому что конфиденциальность часто граничит с мошенничеством. Некоторые пользователи специально не хотят проходить проверку личности, чтобы совершать незаконные операции. Именно поэтому площадки вводят процедуру верификации и ограничивают действия клиентов.