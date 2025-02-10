Дистриб’ютор пива у Дніпрі та Дніпропетровській області – «Бірсервіс»

Компанія «Бірсервіс» – це надійний партнер для всіх, хто цінує якісне пиво та сидр. Ми працюємо у Дніпрі та Дніпропетровській області, надаючи комплексні рішення для бізнесів, що займаються продажем напоїв. Завдяки нашій професійності, вигідним умовам та широкому асортименту ми стали одним із провідних дистриб’юторів у регіоні.

Що ми пропонуємо?

1. Пиво в пляшках та кегах оптом

Ми забезпечуємо постачання високоякісного пива від провідних виробників. У нашому асортименті – популярні бренди, що підходять як для ресторанів та барів, так і для роздрібної торгівлі.

Кеги – зручний формат для закладів HoReCa, які прагнуть забезпечити своїх гостей свіжим розливним пивом.

2. Сидр у кегах

Ми також постачаємо популярні види сидру в кегах. Це ідеальний вибір для літніх терас, барів чи пабів, де сидр завжди користується попитом.

3. Продаж ПЕТ-тари

Ми пропонуємо високоякісну ПЕТ-тару для зручного зберігання та транспортування пива й інших напоїв. Наша тара відповідає всім стандартам якості, що дозволяє зберігати напої свіжими і без втрати смаку.

4. Закупівля вживаних кег

«Бірсервіс» купує пусті вживані кеги. Це зручне рішення для закладів, які прагнуть звільнити місце на складі та отримати додатковий дохід.

Чому обирають «Бірсервіс»?

Широкий асортимент: Ми працюємо з перевіреними постачальниками, що гарантує високу якість нашої продукції.

Гнучкі умови співпраці: Ми забезпечуємо зручну логістику та індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Висока оперативність: Швидка доставка по Дніпру та Дніпропетровській області.

Досвід: Багаторічний досвід роботи у сфері дистрибуції пива й інших напоїв дозволяє нам відповідати на всі потреби наших клієнтів.

Кому ми допомагаємо?

Наші послуги ідеально підходять для:

ресторанів, барів, кафе;

супермаркетів та магазинів;

організаторів заходів;

інших підприємств, які займаються торгівлею напоями.

Зв’яжіться з нами!

Якщо ви шукаєте надійного партнера для постачання пива, сидру, ПЕТ-тари чи хочете продати вживані кеги, звертайтесь до «Бірсервіс»! Ми забезпечимо якість, швидкість та вигідні умови співпраці.