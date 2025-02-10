Дистриб’ютор пива у Дніпрі та Дніпропетровській області – «Бірсервіс»

Дистриб’ютор пива у Дніпрі та Дніпропетровській області – «Бірсервіс»

Компанія «Бірсервіс» – надійний партнер для всіх, хто цінує якісне пиво та сидр.

Джерело: Відомості

Компанія «Бірсервіс» – це надійний партнер для всіх, хто цінує якісне пиво та сидр. Ми працюємо у Дніпрі та Дніпропетровській області, надаючи комплексні рішення для бізнесів, що займаються продажем напоїв. Завдяки нашій професійності, вигідним умовам та широкому асортименту ми стали одним із провідних дистриб’юторів у регіоні.

Що ми пропонуємо?

1. Пиво в пляшках та кегах оптом

  • Ми забезпечуємо постачання високоякісного пива від провідних виробників. У нашому асортименті – популярні бренди, що підходять як для ресторанів та барів, так і для роздрібної торгівлі.

  • Кеги – зручний формат для закладів HoReCa, які прагнуть забезпечити своїх гостей свіжим розливним пивом.

2. Сидр у кегах

  • Ми також постачаємо популярні види сидру в кегах. Це ідеальний вибір для літніх терас, барів чи пабів, де сидр завжди користується попитом.

3. Продаж ПЕТ-тари

  • Ми пропонуємо високоякісну ПЕТ-тару для зручного зберігання та транспортування пива й інших напоїв. Наша тара відповідає всім стандартам якості, що дозволяє зберігати напої свіжими і без втрати смаку.

4. Закупівля вживаних кег

  • «Бірсервіс» купує пусті вживані кеги. Це зручне рішення для закладів, які прагнуть звільнити місце на складі та отримати додатковий дохід.

Чому обирають «Бірсервіс»?

  • Широкий асортимент: Ми працюємо з перевіреними постачальниками, що гарантує високу якість нашої продукції.

  • Гнучкі умови співпраці: Ми забезпечуємо зручну логістику та індивідуальний підхід до кожного клієнта.

  • Висока оперативність: Швидка доставка по Дніпру та Дніпропетровській області.

  • Досвід: Багаторічний досвід роботи у сфері дистрибуції пива й інших напоїв дозволяє нам відповідати на всі потреби наших клієнтів.

Кому ми допомагаємо?

  • Наші послуги ідеально підходять для:

  • ресторанів, барів, кафе;

  • супермаркетів та магазинів;

  • організаторів заходів;

  • інших підприємств, які займаються торгівлею напоями.

Зв’яжіться з нами!

Якщо ви шукаєте надійного партнера для постачання пива, сидру, ПЕТ-тари чи хочете продати вживані кеги, звертайтесь до «Бірсервіс»! Ми забезпечимо якість, швидкість та вигідні умови співпраці.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...