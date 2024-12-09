Рада ЄС схвалила виплату Україні в межах Ukraine Facility на 4,2 мільярда євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, ця виплата доведе загальну цьогорічну допомогу за ініціативою Ukraine Facility до €16 млрд.

"Така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати нашу економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо:

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми підтримки Ukraine Facility.

Ukraine Facility – програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

У травні Рада Європейського Союзу ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.