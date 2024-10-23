Нафтогаз Трейдинг вже уклав договори з понад 6000 непобутових споживачів

Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг, найбільший постачальник природного газу для підприємств теплокомуненерго, бюджетних установ та релігійних організацій, продовжує підготовку до опалювального сезону 2024-2025 років.

У рамках договірної кампанії, яка триває, компанія вже уклала контракти з понад 6000 споживачами. Серед них – 407 підприємств теплокомуненерго, які забезпечують теплом мільйони українців, 737 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 4703 бюджетних організацій та 581 релігійна установа.

Нафтогаз Трейдинг сформував необхідний ресурс газу для надійного постачання всім споживачам.

“Ми створили необхідні умови для стабільного проходження опалювального сезону та виконання договірних зобов’язань перед кожним нашим споживачем”, – зазначив в.о. генерального директора ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» Сергій Бєляєв.

Враховуючи необхідний час на опрацювання документів та укладання договорів, компанія закликає потенційних споживачів не зволікати з оформленням на постачання газу.