800 українців уже долучились до програми "Національний кешбек"

За перший тиждень роботи програми "Національний кешбек" до неї долучилися 800 тисяч громадян.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу з нагоди другої річниці програми "Власна справа".

«На сьогодні вже 800 тисяч людей створили онлайн-картку і приєдналися до системи», - зазначила Свириденко.

За її словами, такий результат свідчить про те, що люди отримуватимуть допомогу від держави, але дуже сфокусовано – купуючи виключно українські товари.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки підкреслила, що програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

Як повідомляв Укрінформ, у застосунку "Дія" запустили бета-тестування програми "Національний кешбек", яка дозволить українцям отримувати 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва.