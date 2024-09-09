800 українців уже долучились до програми "Національний кешбек"
Люди отримуватимуть допомогу від держави, купуючи виключно українські товари.
За перший тиждень роботи програми "Національний кешбек" до неї долучилися 800 тисяч громадян.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу з нагоди другої річниці програми "Власна справа".
«На сьогодні вже 800 тисяч людей створили онлайн-картку і приєдналися до системи», - зазначила Свириденко.
За її словами, такий результат свідчить про те, що люди отримуватимуть допомогу від держави, але дуже сфокусовано – купуючи виключно українські товари.
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки підкреслила, що програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.
Як повідомляв Укрінформ, у застосунку "Дія" запустили бета-тестування програми "Національний кешбек", яка дозволить українцям отримувати 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва.