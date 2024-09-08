Сільрада замовила п’ятнадцяті Айфони по 45 тисяч і восьмі Пікселі по 43 тисяч

Виконавчий комітет Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області 29 серпня за результатами тендеру замовив ФОП Гордієнко Олена Петрівна мобільних телефонів на 175 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», пишуть Наші гроші.

До 13 вересня у село Пришиб поставлять чотири мобільні телефони 2023 року випуску.

Зокрема замовили два смартфони Apple iPhone 15 Pro 128GB по 45 000 грн. Це модель із флагманської лінійки, презентованої восени 2023 року. Смартфони діагоналлю 6,1″ мають оперативну пам’ять 8 ГБ, вбудовану пам’ять 128 ГБ, основну камеру на 48+12+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K, технологією Deep Fusion та нічним режимом за допомогою сканера LiDAR, фронтальну камеру на 12 Мп, стереодинаміки, корпус зі скла і титану.

Ціна відповідає ринку. За даними сервісу порівняння цін «Hotline», в інтернет-магазинах він продається по 36 990-54 336 грн, а у великих відомих мережевих магазинах – від 46 999 грн.

Крім того, замовили два смартфони Google Pixel 8 Pro 12/512GB по 42 500 грн. Вони мають діагональ 6,1″, оперативну пам’ять 4 ГБ, вбудовану пам’ять 512 ГБ, основну камеру на 50+48+48 Мп із відеозйомкою в форматі 4K, фронтальну камеру на 10 Мп, корпус з алюмінію і скла.

Ціна також ринкова. Сервіс «Hotline» показує, що в інтернет-магазинах цю модель продають по 37 299-50 690 грн.

Головою Пришибської сільради є Валентина Городянко, а уповноваженою особою із закупівель – Аліна Сновальова.

Підприємниця Олена Гордієнко зареєстрована в Києві в 2019 році. Відтоді вона отримала державних підрядів по всій Україні на 24,01 млн грн.