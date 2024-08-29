Чернишов обговорив із Фіцо співпрацю для зміцнення енергобезпеки

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов обговорив із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо співпрацю між Україною та Словаччиною для зміцнення енергетичної безпеки країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив керівник Нафтогазу у Фейсбуці.

"Провів зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Ключова тема – співпраця для зміцнення спільної енергетичної безпеки в умовах сучасних викликів", - написав Чернишов.

Він наголосив, що співпраця між країнами для Словаччини означає стабільне постачання енергоресурсів для населення, а для України — посилення національної безпеки через сприяння диверсифікації Європою джерел постачання енергії.

"Подякував очільнику словацького уряду за конструктивну позицію та відкритість до діалогу. Домовилися працювати разом над забезпеченням енергетичної стійкості регіону", - додав Чернишов.

Як повідомлялося, у червні Група Нафтогаз у Берліні підписала меморандуми про співпрацю із компанією Siemens Energy у напрямках модернізації українських газосховищ, виробництва теплової та електроенергії.