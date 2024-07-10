ТОП-пропозицій від Райффайзен Банку для тих, хто бажає відкрити картку онлайн

Цифровізація та онлайн-сервіси набирають все більшої популярності, тому можливість відкрити банківську картку онлайн стає особливо актуальною. Райффайзен Банк, один з лідерів на українському банківському ринку, пропонує зручний та швидкий спосіб отримати банківську картку без відвідування відділення. У цій статті ми розглянемо основні продукти банку, які можна відкрити онлайн, і як це зробити.

Огляд популярних пропозицій від Райффайзен Банку

Райффайзен Банк вже давно зарекомендував себе як надійний фінансовий партнер для мільйонів клієнтів. Завдяки широкому спектру банківських продуктів та послуг, кожен може знайти для себе оптимальне рішення. Якщо ви досі не визначилися, яку банківську картку відкрити, пропонуємо вам детально ознайомитися з найпопулярнішими пропозиціями від Райффайзен Банку.

Райфкартка

Картка з безкоштовним поповненням та безкоштовним щомісячним обслуговуванням. Дозволяє без комісії знімати готівку в будь-якому банкоматі країни та переказувати кошти через застосунок MyRaif, а також дає можливість отримувати до 10% кешбеку за покупки на визначені категорії.

Картка АТБ від Райфу

Це справжня знахідка для тих, хто полюбляє здійснювати покупки в мережі супермаркетів АТБ. Така картка передбачає додаткову знижку 5% на акційні товари, до 10% кешбеку на визначені категорії, а також до 40% вигоди зі спеціальними знижками щотижня. Переказ коштів через мобільний застосунок і зняття готівки у будь-якому банкоматі також безкоштовні.

Visa Fishka

Вигідний інструмент для автолюбителів, які звикли заправлятися в мережі АЗС ОККО. Картка передбачає постійний додатковий фішбек за кожен літр пального, 5% фішбеку за інші покупки в кафе, магазинах і ресторанах ОККО, а також до 10% кешбеку на визначені категорії.

Не знайшли варіант для себе? Відвідайте найближче банківське відділення! Тут ви зможете оформити валютні, дитячі банківські картки, картки зі спеціальними умовами, наприклад, картку для ветеранів тощо.

Переваги віртуальних карток

Відкрити картку онлайн вигідно не лише через відсутність необхідності відвідувати відділення банку. Віртуальна картка надає чимало переваг під час використання:

безкоштовне обслуговування;

зарахування коштів на карту та зняття готівки без комісії;

можливість оплачувати комунальні платежі та поповнювати мобільний без комісії.

А для більш зручного користування завантажте мобільний застосунок MyRaif і управляйте своїми рахунками прямо з телефону! Це не тільки заощадить ваш час, але й дозволить завжди мати гроші під рукою та легко контролювати всі свої витрати.

Відкриття картки онлайн у Райффайзен Банку – це зручний, швидкий та безпечний спосіб отримати доступ до фінансових послуг. Незалежно від того, чи потрібна вам дебетова картка для щоденних витрат, кредитна картка з великим лімітом, чи дитяча картка для вашої дитини, Райффайзен Банк пропонує рішення для кожного.